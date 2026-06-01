به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: در راستای ارتقای سطح آگاهی و ترویج سبک زندگی سالم، کلاس آموزشی پیشگیری از مصرف دخانیات برگزار شد.

کارشناس مسئول سلامت روان مرکز بهداشت کیش، در این کلاس آموزشی پیامد‌های مصرف دخانیات بر سلامت فردی و اجتماعی، راهکار‌های پیشگیری از گرایش به مصرف مواد دخانی و نقش کارکنان در ترویج رفتار‌های سلامت‌محور را تشریح کرد.

دکتر پاکروان نیز در این کلاس، عوارض جسمانی ناشی از مصرف دخانیات و تأثیر آن بر سلامت عمومی را بیان کرد و بر اهمیت پیشگیری و ترک مصرف دخانیات به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌های حفظ سلامت تأکید کرد.