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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز محدودیتهایی در حوزه انرژی اعمال میشود، این نشانه بارز پدیده کمیابی است و در چنین شرایطی که صرفهجویی لازمه این دوره است که تنها با توصیه محقق نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی کشور، به تبیین ابعاد اقتصادی مسئله کمیابی و ضرورت تغییر نگاه به منابع تجدیدپذیر پرداخت.
حسینی گفت: اگر امروز محدودیتهایی در حوزه انرژی اعمال میشود، این نشانه بارز پدیده کمیابی است. همچنین مسئله کمیابی باید به صورت نسبی در نظر گرفته شود؛ به این معنا که منابع آبی در اختیار، میزان تقاضای موجود و وضعیت تأسیسات کشور، سه ضلع اصلی این معادله هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی مدیریت مصرف و جلوگیری از مصرفهای بی رویه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، صرفهجویی فقط با توصیه و بخشنامه محقق نمیشود، بلکه نیازمند اقدامات فنی و استفاده از تأسیسات و تجهیزات انرژیاندوز است. برای غلبه بر پدیده کمیابی، ناگزیر باید عرضه را افزایش دهیم، سرمایهگذاری را بیشتر کرده، الگوی مصرف را به درستی مدیریت کنیم و بهرهوری را بالا ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سرمایهگذاری زمانی انجام میشود که بازگشت سرمایه وجود داشته باشد. استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و اجرای اقدامات بهرهوری نیز نیازمند جذب سرمایهگذار است و برای جذب سرمایه باید بسترهای جذاب و مشوقهای لازم فراهم شود. در این میان، موضوع قیمتگذاری نیز خود را به عنوان یک چالش کلیدی مطرح میکند.
حسینی با اشاره به نحوه استفاده از منابع تجدیدپذیر در کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه در چند دهه گذشته، منابع تجدیدپذیر ما همچون آب، به صورت غیرصیانتی استفاده شده است. وقتی منابع بیرویه مصرف شوند، رو به پایان میروند، همانند منابع زیرزمینی که امروز با خطر اتمام مواجه هستند
وی تأکید کرد: برای استفاده صیانتی از منابع، رژیمهای دستوری و اداری کافی نیست. مردم باید قیمت و ارزش واقعی منابع را بدانند و صرفهجویی بیشتری از منابع داشته باشند. صرفاً با صدور بخشنامه نمیتوان فرهنگ صرفهجویی را نهادینه کرد؛ این مردم هستند که باید خودشان قدر منابع ملی را بدانند و صرفهجویی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: وقتی از اقتصاد آب و انرژی صحبت میشود، باید به مسائل اقتصادی، تناسب قیمت نسبی و موضوع اصل کمیابی پرداخته شود. بیشک با رعایت این موارد میتوان آینده بهتری را برای مدیریت مردم و رفاه آنها تجسم کرد.