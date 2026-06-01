به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه اظهار داشت: ثبت نام از متقاضیان و دریافت آثار شرکت کنندگان در بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی تا پایان تیرماه سال جاری تمدید شد.

دکتر فتحی افزود: بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی در دو سطح: دانشجویان در ۷ بخش آوایی، معارفی، هنری، ادبی، پژوهشی، تولیدات رسانه‌ای، نوآفرینی قرآنی در مجموعا ۳۹ رشته و مدرسان - کارکنان در بخش معارفی در ۸ رشته برگزار می‌شود. وی تصریح کرد: این دوره از جشنواره با گرامیداشت یاد رهبر شهید امت (ره) و شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود و سعی شده برای جذب سلایق گوناگون مخاطبین جشنواره تنوع در بخش‌ها و رشته‌های رقابتی به نحو مطلوب ایجاد گردد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: آزمون بخش معارفی و داوری آثار ارسال شده سایر بخش‌ها در نیمه اول شهریور ماه انجام می‌شود و از نفرات برتر در مراسم اختتامیه تقدیر به عمل می‌آید، علاوه بر آن، نفرات برتر دانشجویان به دبیرخانه چهلمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور معرفی می‌شوند.

علاقمندان جهت ثبت نام در جشنواره می‌توانند به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند.

دانلود آیین نامه جشنواره و فایل منابع بخش معارفی: https://qe.uast.ac.ir/fa/download?page=۱&per-page=۱۰

لینک ثبت نام متقاضیان دانشجو: https://survey.porsline.ir/s/bNMkImSl

لینک ثبت نام متقاضیان مدرس و کارمند: https://survey.porsline.ir/s/NhbXlwID