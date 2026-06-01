مهدی جهاندار، شاعر درباره حضور گسترده ملت مبعوث در میدان ها و خیابان ها شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی جهاندار، شاعر درباره حضور گسترده ملت مبعوث در میدان ها و خیابان ها شعری سروده است.

این ابرهه را با همۀ باد و بُروتش

کافی‌ست همین ملّت مبعوث و قنوتش

آتش به سراپردۀ ابلیس کشیده‌ست

یک روز به فریادش و روزی به سکوتش

زیر تبر معرکه له می‌شود آخر

نمرود به همراه جلال و جبروتش

فرعون در این بحر خروشان عددی نیست

دیگر چه رسد سامری و شرط و شروطش

این معجزه، این مشت گره‌ کرده مبارک

مُلکش که چنین، تا چه کند با ملکوتش