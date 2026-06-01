پخش زنده
امروز: -
مهدی جهاندار، شاعر درباره حضور گسترده ملت مبعوث در میدان ها و خیابان ها شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی جهاندار، شاعر درباره حضور گسترده ملت مبعوث در میدان ها و خیابان ها شعری سروده است.
این ابرهه را با همۀ باد و بُروتش
کافیست همین ملّت مبعوث و قنوتش
آتش به سراپردۀ ابلیس کشیدهست
یک روز به فریادش و روزی به سکوتش
زیر تبر معرکه له میشود آخر
نمرود به همراه جلال و جبروتش
فرعون در این بحر خروشان عددی نیست
دیگر چه رسد سامری و شرط و شروطش
این معجزه، این مشت گره کرده مبارک
مُلکش که چنین، تا چه کند با ملکوتش