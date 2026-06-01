به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ سید مهدی موسوی فرمانده انتظامی میامی از کشف ۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در طرح امنیت محله محور خبر داد و گفت : در این راستا ۴ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ حسینی فرمانده انتظامی مهدیشهر هم از کشف ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز خبر داد و با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی ۲ متهم به مراجع قضایی گفت: پلیس با دارندگان سلاح غیرمجاز برابر قانون برخورد خواهد کرد.