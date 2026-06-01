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۵۰ کیلومتر از شبکه آب شهرها و روستاهای شهرستانهای نائین و خور و بیابانک در سال گذشته اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵ کیلومتر از شبکه آب شهرها و روستاهای نائین و ۲۵ کیلومتر از شبکه آب شهر و روستاهای شهرستان خورو بیابانک اصلاح و یا توسعه یافته است، گفت: با اصلاح شبکه روستاهای این دو شهرستان به میزان قابل توجهی از هدررفت واقعی آب در شبکه توزیع جلوگیری شد.
ناصر اکبری با اشاره به اینکه با اجرای طرح جهاد آبرسانی، حدود ۶۰ روستای شهرستان نائین به آب شرب پایدار متصل شدند، افزود: ادامه عملیات اجرائی در روستاهای این شهرستان تا حذف آبرسانی سیار تمام روستاهای منطقه ادامه خواهد یافت.
وی از برنامههای ویژه آبفای استان برای پایدارسازی، ارتقاء و بهسازی خدمات این شرکت در شهرستانهای خور و نائین خبر داد و گفت: برخی طرحهای شاخص منطقه، مراحل پایانی ساخت مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر خور، ساخت مخزن و خط انتقال آب چاه ملک با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد، طرح بهسازی تأسیسات فاضلاب چاه ملک، طرح تامین آب شهر جندق و احداث زیرساخت تأمین آب تمامی طرحهای اقدام ملی مسکن شهرستانهای خور و نایین است.
نماینده مردم شهرستانهای نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی نیز به تعامل بیش از پیش در سرعت بخشیدن به پیشبرد طرحهای تعریف شده تاکید کرد و گفت: با مدیریت چالشها در اجرای طرحهای آبرسانی، از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری میشود.
الهام آزاد افزود: ضرورت افزایش ظرفیت آبرسانی به شهر جندق، حل موانع موجود به منظور اجرای شبکه و تاسیسات فاضلاب شهر خور، احداث مخازن ذخیره آب شرب در روستاها و طرحهای نیمهتمام منطقه و مشارکت دیگر متولیان در اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب طرحهای اقدام ملی مسکن به ویژه در شهر نائین ضروری است.