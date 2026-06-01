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برخی مدارس آبادان برای برگزاری امتحانات نهایی و کنکور به وسایل سرمایشی و اداری مجهز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس آموزش و پرورش آبادان گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات نهایی و کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و برگزاری حضوری این آزمونها، برخی مدارس به امکانات ضروری تجهیز شدند.
مجید درویشی افزود: برای رفع دغدغههای دانشآموزان، معلمان و خانوادهها در زمینه کیفیت سالنهای برگزاری آزمون، پیگیریهای لازم دراین زمینه از طریق مولوی نماینده آبادان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، انجام شد که خوشبختانه ثمر بخش بود.
او ادامه داد: در راستای این اقدامات، ۱۰ دستگاه کولر ایستاده ۶۰ هزار، تعدادی آب سردکن و دستگاههای چندکاره با اولویت سالنهای امتحانات توزیع شد تا داوطلبان در محیطی آرام و مناسب به رقابت بپردازند و نتایج درخشانی در پذیرش دانشگاههای برتر کشور کسب کنند.