در نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی با فرماندار نقده و همچنین سرکنسول ایران در اربیل موضوعات مرتبط با پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی و هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در این نشست، حاضران بر اهمیت تقویت زیرساخت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی منسجم برای تسهیل حضور زائران در این رویداد معنوی تأکید کردند.

امیرعباس جعفری فرماندار شهرستان نقده نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرستان و قرار گرفتن آن در مسیر تردد بخشی از زائران اربعین گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با اربعین در این شهرستان به ویژه اجرای طرح‌های جاده نقده – حیدرآباد و نقده – پیرانشهر باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استانی قرار گیرد.