پخش زنده
امروز: -
مراسم روز مزرعه با هدف آموزش کشتهای تناوبی در زمینهای گندم دیم با حضور کشاورزان استان در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کشاورزان استان با هدف پایداری تولید در دیمزارها در برنامه روز مزرعه کشتهای تناوبی در زمینهای گندم دیم در کبودراهنگ شرکت کردند تا در زمینهای ایش حبوبات و گیاهان دارویی کشت کنند که هم باعث کمک به اقتصاد کشاورز است و هم باعث افزایش عملکرد محصول در سال بعد خواهد شد.
همچنین کارشناسان راهکارهای افزایش در عملکرد تولید غلات از جمله استفاده از بذرهای اصلاح شده و مناسب منطقه و استفاده از کودهای ریز مغزی به کشاورزان ارائه کردند.
در ادامه کشاورزان از مزرعه الگویی گندم و جو دیم بازدید کردند تا رقمهای کشت شده انواع بذور گندم و جو دیم را با رقم شاهد منطقه خود مقایسه کنند و بهترین بذر را برای کشت انتخاب کنند.
محمود فتحی، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۳۰۰ هزار هکتار زمین زراعی است که از این مقدار سالانه حدود ۱۴۰ هزار هکتار غلات کشت می شود که حدود ۸۰ هزار هکتار از این زمینها به شکل ایش باقی میماند که باید در آنها حبوبات و گیاهان دارویی کشت شود.
امسال در زمینهای آیش شهرستان کبودراهنگ بیش از ۶ هزار هکتار انواع حبوبات و گیاهان دارویی کشت شده است.