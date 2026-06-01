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رئیس اداره ثبت و حرائم آثار تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: عملیات گمانه زنی به منظور تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم محوطه باستان شناسی قرهسنگی شهرستان سرخس پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود طغرایی گفت : محوطه قرهسنگی به عنوان یکی از مهمترین محوطههای پارینه سنگی شمال شرق ایران در سال ۱۴۰۲ شناسایی و در سال ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسیده است.
رئیس اداره ثبت و حرائم آثار تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود : خصوصیات منحصربهفرد این محوطه تاریخی، حاکی از وجود استقرارهایی از دورههای مختلف مرحله «پلئیستوسن» بوده که اهمیت آنرا در مطالعات پارینه سنگی فلات ایران دوچندان کرده است.
طغرایی گفت : نظر به اهمیت این محوطه، عملیات گمانهزنی به منظور تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم محوطه به سرپرستی علی صدرایی و با مجوز پژوهشکده باستانشناسی کشور انجام شد.
رئیس اداره ثبت و حرایم آثار تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ضمن قدردانی از فرمانداری شهرستان سرخس و همراهی شرکت آب منطقهای و فرماندهی هنگ مرزی این شهرستان در این برنامه، افزود: محدوده گستره این محوطه در حدود ۱۰۰ هکتار و در امتداد رودخانه گسترش داشته است که در دورههای مختلف بخشهایی از محوطه توسط گروههای شکارروز- گردآورنده مورد استفاده قرار گرفته است.
طغرایی گفت: امیدواریم با تدقیق عرصه محوطههای روباز شمال شرقی ایران در گام نخست ، چهارچوب حقوقی حفاظت از این آثار را به شکل جدی بهبود یابد و در مرحله بعد مبنایی برای انجام مطالعات تکمیلی و گسترده ایجاد شود.
همچنین سرپرست تیم باستانشناسی محوطه قرهسنگی سرخس گفت: این محوطه یکی از مهمترین محوطههای پارینه سنگی در شرق و شمال شرق ایران است که به عنوان سایت روباز طبقه بندی میشود و بر خلاف غارها و پناهگاههای انسانهای نخستین، چالشهای پیچیدهای را در تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم آن، پیش روی باستانشناسان قرار میدهد.
علی صدرایی افزود: با هدف به حداقل رساندن میزان خطا در تدقیق عرصه محوطه، در گام نخست، محوطه، نقشه برداری شد و در ادامه با شبکه بندی آن، فرآیند بررسی سیستماتیک سطحی صورت گرفت.
وی گفت : از جمله نتایج این مرحله، می توان به دستیابی به وضعیت کلی آسیبشناسی محوطه، حد نهایی گسترش دست افزارها در سطح افق و همچنین دورههای احتمالی استقرار در آن اشاره کرد که شواهد موجود حاکی از کشف روشهای ابزار سازی سنگی گوناگون دوره پارینه سنگی در محوطه بوده که از جمله آنها روش دووجهی سازی اشولین است که از شاخصههای این دوره بهشمار میرود و یکی از مهمترین یافتههای پارینه سنگی شمال شرق ایران محسوب میشود.
سرپرست تیم باستانشناسی محوطه قرهسنگی سرخس افزود : علاوه بر این، روشهای ابزارسازی موسوم به لوالوا در بخشهای مختلف محوطه در کنار حضور دست افزارهای سنگی پلئیستوسن متاخر که عموما به عنوان سنتهای ریز ابزار و هندسیها طبقه بندی میشوند به وضوح تداوم استقرار در محوطه را به ما ارائه میدهد.
وی گفت : اگرچه که این توالی به نظر میرسد در بخشهای مختلف محوطه وضعیتهای متفاوتی داشته و در برخی قسمتها تنها در دورههای پارینه سنگی قدیم و میانی شاهد حضور دست افزارهای سنگی هستیم، با توجه به بررسی اولیه آغاز دیرینگی پیدایش این محوطه تاریخی را میتوان از حدود ۵۰۰ هزار سال قبل تخمین زد که تا حدود ۱۲ هزار سال نیز استمرار غیر پیوسته داشته است.
سرپرست تیم باستانشناسی محوطه قرهسنگی سرخس گفت: به استناد این نتایج، محوطه تاریخی قره سنگی سرخس یکی از کهنترین استقرار گاههای انسانی در فلات ایران محسوب میشود.