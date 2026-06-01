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میدان ولایتفقیه ارومیه بار دیگر صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمانهای نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان ولایتفقیه ارومیه بار دیگر صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمانهای نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.
این تجمع پرشور امشب با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهری و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
مردم ارومیه در این اجتماع شبانه با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از ارزشهای انقلاب تأکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام کردند.
حضور همزمان مسئولان در کنار مردم، جلوهای از پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت را به نمایش گذاشته و عزم راسخ مردم این خطه را در ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان به تصویر کشید.