میدان ولایت‌فقیه ارومیه بار دیگر صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان ولایت‌فقیه ارومیه بار دیگر صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.

این تجمع پرشور امشب با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهری و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مردم ارومیه در این اجتماع شبانه با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام کردند.

حضور هم‌زمان مسئولان در کنار مردم، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت را به نمایش گذاشته و عزم راسخ مردم این خطه را در ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان به تصویر کشید.