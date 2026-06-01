پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش در تماس تلفنی با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و نماینده استاندار، ضمن اطلاع از جزئیات سانحه رانندگی پیشآمده برای آنها، روند رسیدگی به وضعیت درمانی مصدومان این حادثه را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی وقوع سانحه رانندگی برای خودروی حامل محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، وزیر آموزش و پرورش در گفت و گوی تلفنی با وی، از جزئیات حادثه و وضعیت جسمانی مصدومان مطلع شد.
علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در این گفتوگوی تلفنی، برای مصدومان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد و بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و مستمر به روند درمانی ایشان تأکید کرد.
بر اساس این گزارش؛ این حادثه در جریان مأموریت کاری و هنگام عزیمت برای بازدید از یکی از پروژههای عمرانی آموزشی رخ داد که در پی آن، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، نماینده استاندار و راننده خودرو دچار مصدومیت شدند.
گفتنی است؛ حال عمومی مصدومان این سانحه مساعد اعلام شده و روند درمان و مراقبتهای پزشکی آنان تحت نظارت کادر درمان ادامه دارد.