سهم استان اصفهان از طرح کشوری مهتاب حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: طرح مهتاب از ۲۰ اردیبهشتماه آغاز شده و بر شناسایی و جمعآوری انشعابهای غیرمجاز، کنتورهای خراب یا دستکاریشده و دیگر مواردی که موجب هدررفت انرژی میشوند، تمرکز دارد.
قاسمی افزود:این طرح در سطح کشور صرفهجویی و آزادسازی حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات برق است.
وی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای مهم کاهش ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان اصفهان در حال حاضر به حدود ۴۲۰ مگاوات رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال این ظرفیت به ۶۲۰ مگاوات افزایش یابد.
وی افزود: استان اصفهان با حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک برق، یکی از استانهای پرمصرف و صنعتی کشور محسوب میشود و هر میزان سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.