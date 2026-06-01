به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: طرح مهتاب از ۲۰ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و بر شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کنتور‌های خراب یا دستکاری‌شده و دیگر مواردی که موجب هدررفت انرژی می‌شوند، تمرکز دارد.

قاسمی افزود:این طرح در سطح کشور صرفه‌جویی و آزادسازی حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات برق است.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکار‌های مهم کاهش ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اصفهان در حال حاضر به حدود ۴۲۰ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این ظرفیت به ۶۲۰ مگاوات افزایش یابد.

وی افزود: استان اصفهان با حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک برق، یکی از استان‌های پرمصرف و صنعتی کشور محسوب می‌شود و هر میزان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.