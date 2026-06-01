بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر‌های رفت و برگشت محور هراز سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل هشتگرد تا ینگی امام و محدوده کمالشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران و محدوده قیصرآباد تا بهشت زهرا در آزادراه قم - تهران سنگین است.

همچنین ترافیک وسایل نقلیه در محدوده فیروزبهرام در آزادراه ساوه - تهران، برخی از مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران سنگین گزارش شده است.