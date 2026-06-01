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یک فلامینگوی مصدوم در شهرستان بندرلنگه برای مداوا به درمانگاه دامپزشکی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیح فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه گفت: این پرنده با وضعیت جسمانی نامساعد، در محدوده توقفگاه اسکله شهرستان بندرلنگه مشاهده شد.
سامان قاسمی افزود: این پرنده پس از دریافت مراقبتهای درمانی و اطمینان از ثبات وضعیت جسمانی، در زیستگاه خود رها میشود.
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فلامینگو یا مرغ آتشی در مردابهای ساحلی کم عمق، ماندابهای حاصل طغیان دریاچهها و لجن زارها حدود ۱۵ تا ۲۰ سال زندگی میکند.
این پرنده بیشتر در دستههای بزرگ چند صدتایی مهاجرت میکند.