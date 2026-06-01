قرارگاه رسانه‌ای «محرم تا اربعین» در جلسه هم‌اندیشی مستندسازان و کلیپ‌سازان بافقی با حضور مقامات صداوسیمای یزد و معاون سیاسی امنیتی فرماندار بافق آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نشست با محوریت بررسی دغدغه‌ها و شنیدن پیشنهادات هنرمندان برگزار شد تا در فضایی همدلانه، تولیدات فرهنگی و هنری متناسب با ایام محرم تا اربعین صورت گیرد و از طریق شبکه استانی یزد و همچنین شبکه‌های سراسری منتشر شود.

قائم مقام صداوسیمای یزد در این جلسه گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه، تولید آثار فاخر و باکیفیت است تا امکان پخش آنها را در شبکه استانی و رسانه ملی فراهم آورد.

باغبان منش با خطاب قرار دادن جوانان، نوجوانان و تمامی فعالان حوزه هنر در شهرستان بافق، اظهار داشت: صداو‌سیمای مرکز یزد آمادگی کامل دارد از آثار هنرمندان توانمند ما در چهار حوزه سیما، صدا، فضای مجازی و خبر پشتیبانی کند.

وی افزود: صداوسیما بستری برای دیده شدن هنرمندان است و ما این فرصت را فراهم می‌کنیم تا آثار باکیفیت هنرمندان بافق، نه تنها در سطح استانی، بلکه در شبکه‌های ملی و حتی بین‌المللی به نمایش درآید.

گفتنی است این قرارگاه رسانه‌ای در دفتر خبر بافق و به همت عوامل این دفتر، راه اندازی شده است.