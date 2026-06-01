ششمین نشست میز «آموزشگاه‌های زبان خارجی» با حضور مسئولان و کارشناسان در ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست چالش‌های راهبردی آموزش زبان، ضرورت تنوع‌بخشی به زبان‌های غیرانگلیسی و لزوم پیوستگی آموزش از مدرسه تا دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

‌* نقد سیاست‌های حاکم و ضرورت مرکزیت‌زدایی از زبان انگلیسی

در بخش نخست این نشست، دکتر خیرآبادی، دبیر میز آموزشگاه‌های زبان خارجی، گزارشی تفصیلی با موضوع «سیاست‌گذاری آموزش زبان‌های خارجی» ارائه کرد.

دکتر خیرآبادی با اشاره به تحولات بین‌المللی، موضوع «افول تدریجی جایگاه آمریکا و لزوم مرکزیت‌زدایی از زبان انگلیسی» را مطرح کرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های پنهان آزمون‌های زبانی شد.

‌وی در ادامه با نقد مدل‌های فعلی، سرفصل‌های کلیدی زیر را به عنوان اولویت‌های سیاست‌گذاری در این زمینه، برشمرد:

- تنوع‌بخشی و الگو‌های جهانی: بررسی سیاست‌های سازمان OECD دربارۀ شروع زودهنگام آموزش و تنوع‌بخشی زبانی، در کنار نقد علمی آموزش در سنین پایین.

- الگو‌های آموزشی: تحلیل الگوی اروپایی (۱+۲) شامل یادگیری یک زبان بومی و دو زبان خارجی، و تفاوت میان «آموزش ابزاری» و «آموزش تکثرگرا (پلورالیستیک)».

- گسست میان مدرسه و دانشگاه: انتقاد از فقدان سازوکار تداوم آموزش زبان‌های غیرانگلیسی در مقاطع دانشگاهی و پیشنهاد جایگزینی «زبانِ آموزش» به جای صرفاً «یادگیری زبان» در دانشگاه‌ها.

- فناوری‌های نوظهور: تبیین نقش هوش مصنوعی در آینده آموزش زبان‌های خارجی.

- چالش‌های بومی: بررسی معضلات آموزش زبان بومی در مناطق دو زبانه کشور.

‌دبیر میز آموزشگاه‌های زبان در پایان، بر ضرورت فوری «تدوین سیاست‌گذاری کلان زبانی» و طراحی «نقشه جامع آموزش زبان‌های خارجی» با نگاهی پیوسته از نظام آموزش عمومی تا آموزش عالی تأکید کرد.

‌* تقویت نظارت و تعامل با نخبگان استانی

در بخش پایانی این نشست، دکتر اسلامی‌نژاد، معاون توسعه و نظارت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، گزارشی از روند شبکه سازی و تعامل با بدنه اجرایی آموزشگاه‌ها ارائه داد.

‌وی با اشاره به ارتباط‌گیری با ۳۲ نماینده استانی که از میان موسسان برتر و صاحب تالیف انتخاب شده‌اند، اظهار کرد: به منظور تبادل نظر تخصصی و بهره‌گیری از تجربیات میدانی، برگزاری سلسله وبینار‌های کشوری با حضور این نمایندگان در دستور کار قرار دارد تا شکاف میان سیاست‌گذاری‌های ستادی و اجرای آموزشگاهی کاهش یابد.