وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در خردادماه خبر داد و گفت: پرداخت این مرحله به روال ماه‌های گذشته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در خردادماه خبر داد و اعلام کرد که پرداخت این مرحله به روال ماه‌های گذشته انجام خواهد شد.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی‌های انجام شده برای تأمین منابع جدید طرح کالابرگ گفت: بخش‌های مختلف دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری منابع جدید برای این طرح هستند، اما تاکنون منبع جدیدی تأمین نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه دولت برای ارائه تخفیف بیشتر به مشمولان کالابرگ خبر داد و گفت: در کالابرگ خردادماه بخشی از اعتبار به تولیدکنندگانی اختصاص خواهد یافت که برای مشمولان این طرح تخفیف در نظر بگیرند.

میدری افزود: در مذاکرات انجام شده با فعالان صنعت لبنیات، برخی شرکت‌ها با ارائه ۱۰ درصد تخفیف برای محصولات لبنی موافقت کرده‌اند و روغن نباتی نیز با ۳ درصد تخفیف در قالب کالابرگ عرضه خواهد شد. البته مذاکرات برای افزایش میزان تخفیف‌ها همچنان ادامه دارد و اسامی شرکت‌های مشارکت‌کننده از سوی خود آنها اعلام خواهد شد.

وزیر کار همچنین درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ گفت: پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و این موضوع در دست بررسی قرار دارد، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

بر این اساس، اجرای کالابرگ خردادماه مطابق روال ماه‌های گذشته ادامه خواهد یافت و جزئیات احتمالی مربوط به افزایش اعتبار یا تخفیف‌های جدید پس از نهایی شدن تصمیمات دولت اعلام می‌شود.