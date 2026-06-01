با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس؛ دوره‌های آموزشی ملی مهارت در کرج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، ۵۰ مهارت آموز از سراسر کشور به مدت سه ماه در مرکز تربیت مربی کرج آموزش می‌بینند و ۲۰ نفر از آنان به مسابقات جهانی مهارت در شانگهای اعزام خواهند شد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال برنامه ریزی جدی برای ایجاد طرح همنوا هستیم که بر اساس این طرح دانش آموزان رشته‌های مهارتی می توانند در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به صورت رایگان آموزش ببینند.

میدری با بیان اینکه سال گذشته با ۵۰ دانش آموز طرح همنوا را آغاز کردیم افزود: به همت نمایندگان مجلس امروز طرح همنوا در کشور فراگیر شده است و منابع مختلفی از طریق مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت؛ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی؛ بخش خصوصی و صنایع بزرگ کشور برای نوسازی مراکز فنی و حرفه‌ای تخصیص یافته است

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین چالش‌های مراکز فنی و حرفه‌ای را مسئله رتبه بندی مربیان بیان کرد و اظهار داشت: مذاکراتی با سازمان اداری و استخدامی انجام شده و امروز نیز این موضوع با نمایندگان مجلس مطرح شد تا رتبه بندی مربیان آموزش فنی حرفه‌ای هر چه زودتر انجام شود.

رییس کمیسیون آموزش؛ تحقیقات فناوری مجلس شورای اسلامی هم گفت: با کمک نمایندگان مجلس بعد از ۵۰ سال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صاحب اساسنامه شد و سال ۱۴۰۲ این اساسنامه را ابلاغ کردیم چهار منبع درآمدی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف کردیم که در حال محقق شدن است.

منادی با اشاره به اینکه تغییرات اساسنامه نیز در حال انجام است افزود: موضوع کمبود نیروی انسانی ناشی از اینکه ما ۴۰ ساعت کار مربیان را به ۲۴ ساعت کاهش دادیم باعث شد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به هزارو۷۰۰ مربی نیاز پیدا کند که به دنبال آن هستیم تا در قوانین استخدامی که در مجلس تصویب می‌شود این نیروی مورد نیاز تامین شود

وی افزود ما معتقدیم با توجه به اینکه مهارت هم یکی از مهم‌ترین نیاز‌های ضروری کشور است و جوان ماهر ایران ماهر را می‌سازد باید در حوزه مسابقات ملی مهارت برنامه ریزی ویژه‌ای داشته باشیم.