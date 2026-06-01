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رئیس اسبق هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر اینکه ایران از معدود کشورهایی است که همزمان از منابع معدنی و انرژی برخوردار است، گفت: با وجود این مزیت، بخش معدن کشور بهدلیل عقبماندگی فناوری، کمبود سرمایهگذاری و نگاه درآمدی، هنوز نتوانسته به ظرفیت واقعی خود برسد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، آقای مهدی کرباسیان گفت: ایران جزو معدود کشورهایی در جهان است که همزمان دارای منابع غنی معدنی و انرژی است و ترکیب این دو، ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند. برخی کشورها مثل استرالیا ذخایر فراوان معدنی دارند، اما به دلیل محدودیت انرژی ناچار به خامفروشی میشوند و سالانه بیش از صد میلیارد دلار فقط از محل صادرات سنگآهن درآمد دارند. برخی کشورها هم انرژی دارند، اما معدن ندارند؛ ایران خوشبختانه هر دو مزیت را در کنار هم دارد.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتها، ایران هنوز معادن عمقی خود را اکتشاف نکرده و با عقبماندگی فناوری چند دهساله مواجه است. به همین دلیل، کشور در حوزه معدن عملاً یک کشور نوظهور به شمار میرود و جای کار فراوان دارد. اهمیت معدن در بازسازی اقتصادی و توسعه کشور باید در سطح حاکمیت مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کرباسیان افزود: در دوره دولت یازدهم و در سالهای ۹۲ تا ۹۶، با افزایش تمرکز بر حوزه معدن، صادرات صنایع معدنی رشد چشمگیری داشت و تا حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل شد. این موضوع روی اشتغال و سرمایهگذاری هم اثر مثبت گذاشت.
وی گفت: در چهل سال گذشته، توسعه بهعنوان اولویت اصلی کشور مطرح نبوده و همین باعث شده از فناوریهای جهانی، دانش روز و سرمایه بینالمللی بهرهمند نشویم. کشور ظرفیت توسعه دارد، اما برای حرکت به سمت پیشرفت، نیازمند سرمایه و فناوری است و این موضوع با بهبود روابط بینالمللی و فاصله گرفتن از تحریمها امکانپذیر خواهد بود.
رئیس اسبق هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با بیان اینکه عقبماندگی موجود بهطور مستقیم به فناوری، سرمایهگذاری، توسعه و رفاه مردم آسیب رسانده است ادامه داد: بنابراین باید همکاریهای علمی و بینالمللی تقویت شود و جذب سرمایه و فناوری از طریق تعاملات سازنده جهانی در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: در سالهای اخیر درباره فرصتهای سرمایهگذاری بسیار صحبت شده و دلسوزان این حوزه هم بر آن پافشاری میکنند، اما در ساختار حاکمیت و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گاهی این اولویت احساس نمیشود. سخنرانی و شعار زیاد است، اما در عمل (کاغذبازی) بروکراسی اداری و نگاه درآمدی دولت و مجلس به معدن به جای نگاه توسعهمحور آسیبهای سنگینی وارد کرده است.
کرباسیان در توضیح «نگاه درآمدی» افزود: نمونه روشن آن در سازمان ایمیدرو دیده میشود. با وجود تلاشهای فراوان و اجرای طرحهای متعدد، واحدهای به بهرهبرداری رسیده به نام خصوصیسازی و برای تسویه بدهی دولت به نهادهای مختلف واگذار شده و هیچ بخشی از این منابع به چرخه توسعه معدنی بازنگشته است. نه بودجه کافی برای سرمایهگذاری جدید اختصاص یافته و نه تسهیلات لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شده است.
رئیس اسبق هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در پایان گفت: روز معدن فرصتی است برای تلاش بیشتر و برای آنکه افراد صاحبنظر اهمیت این بخش را درست تبیین کنند. اگر نگاه حاکمیتی از درآمدزایی کوتاهمدت به توسعهمحور تغییر کند، اکتشافات عمقی و ارتقای فناوری جدی گرفته شود و مسیر جذب سرمایه و فناوری هموار شود، معدن میتواند به پیشران بازسازی اقتصاد ایران تبدیل شود.