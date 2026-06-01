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حزبالله لبنان از حمله گسترده موشکی و توپخانهای به نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک الشقیف خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیههای حزب الله آمده، رزمندگان مقاومت اسلامی چندین موضع و استحکامات نظامی دشمن را در مناطق مرزی با راکتهای سنگین هدف قرار دادند.
رادیو ارتش اسرائیل به زخمی شدن چهار نظامی صهیونیست در حمله پهپادی حزب الله به یک مقر نظامی اعتراف کرد. حزبالله همچنین اعلام کرد، در پاسخ به نقض آتشبس از سوی رژیم اشغالگر و تجاوز به حریم هوایی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» را در حریم هوایی جنوب لبنان با موشک زمین به هوا هدف قرار داده است.
منابع صهیونیستی اعلام کردند، حزبالله از سحرگاه تاکنون به شلیک موشک و پهپاد به سمت شمال ادامه داده و آژیرهای خطر در شهرکهای مرگلیوت، المناره و منطقه «یوفال» به صدا درآمده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملههای هوایی صهیونیستها به جنوب لبنان ۸ تن شهید و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.