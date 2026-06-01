عبدالمطهر محمدخانی

در نشست خبری درخصوص مدیریت خطوط اتوبوس های تندروی پایتخت، گفت:در ماه های اخیر جلسات متعددی بین سازمان اتوبوسرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک با پلیس راهور برگزار شده و سازوکار خوبی در این زمینه تعریف شده است.

وی افزود: شهرداری در توسعه و تجهیز این مسیرها وظایفی را برعهده دارد و مسئولیت کنترل ترافیک نیز بر عهده پلیس راهور است. آنچه مشخص است شهرداری همچون دیگر بخش ها کنار دستگاه های متولی قرار دارد تا بتوانند وظایف خود را بهتر انجام دهند؛ گرچه برای هوشمندسازی مسیرها و توسعه ظرفیت های حمل و نقل عمومی نیز برنامه هایی وجود دارد که جزئیات آن به تدریج اعلام خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص کمپین خوش‌حسابی و تاثیر احتمالی آن در افزایش مشارکت شهروندان در بخش پرداخت عوارض گفت: این کمپین در اوج جنگ راه افتاد یعنی از ۲۸ اسفند این پویش را آغاز کردیم و تا ۱۸ اردیبهشت ادامه داشت و مردم یک همکاری فوق العاده داشتند که رشد بی سابقه ای در دریافت که درآمدهای پایدار شهر است، داشتیم.

تحقق ۲۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۴ با وجود دو جنگ خارجی و یک جنگ داخلی

محمدخانی گفت: در ناپایدارترین سال دوره مدیریت شهری ششم که سال ۱۴۰۴ بود که با دو جنگ خارجی و یک جنگ داخلی روبرو بودیم، شهرداری موفق شد که ۲۶۲ هزار میلیارد تومان تحقق بودجه را ثبت کند که این مسأله بدون همراهی و همکاری مردم اتفاق نمی افتاد. اگر این عدد را با سال آخر دوره قبل در سال ۹۹ مقایسه کنید تقریبا می توان گفت که بودجه شهرداری تهران ۱۰ برابر شد چرا که در سال ۹۹ این عدد ۲۷هزار میلیارد تومان بود.

درآمدهای پایدار شهرداری در سال ۱۴۰۴ بیش از دوبرابر کل بودجه سال ۹۹(سال پایانی دوره پنجم)

این مسئول اضافه کرد: یکی از دلایل موفقیت این پویش این بود که مردم دیدند که خادمان‌شان در شهرداری در زمان جنگ وسط میدان هستند و هدف‌شان کمک و خدمت به شهروندان است، بنابراین با یک همراهی بیشتری در این پویش شرکت کردند. تقریبا ۱۵ درصد بیش از معدل همه سال های قبل دریافت عوارض را داشتیم و در حوزه درآمدهای پایدار رشد قابل توجهی در مقایسه با میانگین دهه گذشته داشتیم. یعنی ۷۷ هزار میلیارد تومان از کل بودجه ۲۶۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پایدار ما است که اگر با کل بودجه سال ۹۹ مقایسه کنید بیش از دوبرابر نسبت به کل بودجه سال ۹۹ (سال پایانی دوره قبل) درامد پایدار داشتم که این درآمد کفاف هزینه های جاری، نگهداشت و حقوق و دستمزد و این دست از هزینه‌های شهرداری را می هد و سایر درآمدها در توسعه شهر هزینه می شود.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه درخصوص ایجاد کمپین «با هم بسازیم» در شهرداری، یادآور شد: ما در ایام بازسازی جنگ و در حین جنگ با موارد بسیار متعددی از درخواست های مردمی در تهران و خارج از تهران و یا هموطنان خارج از کشور روبه رو بودیم.

وی ادامه داد: مردم وقتی می دیدند که شهرداری در میدان است ابراز تمایل به همکاری می کردند. در مواردی شاهد پیشنهاد کمک برای بازسازی، تخصیص منازل برای اسکان آسیب دیدگان جنگ و یا آموزش توسط برخی معلمان برای کودکان در هتل ها بودیم.

ثبت درخواست کمک شهروندان براساس تخصص در سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱۱۱۴

محمدخانی با بیان اینکه در ابتدای جنگ با همراهی گروه های جهادی بسیاری از اقدامات را ساماندهی کردیم، گفت: بسیاری از شهروندان شاید در قالب تشکیلات جهادی نبودند و تمایل به همکاری داشتند و در همین راستا کمپین را تشکیل دادیم که شهروندان بتوانند مشارکت داشته باشند. سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱۱۱۴ در قالب همین کمیپن راه اندازی و نوع خدمات درخواستی شهروندان در آن ثبت شد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه تخصص های مختلف در سامانه به ثبت رسید و به دنبال ساماندهی آن هستیم، گفت: آسیب دیدگان جنگ یا به گروه های جهادی قبلی و یا به گروه های تخصصی شهرداری تهران معرفی می شوند. این پویش بزرگ می تواند بستری برای تبلور حس مقدس همبستگی باشد. اینکه مردم برای هموطنان خود کار کنند دقیق و اثربخش خواهد بود.

آماده سازی راهکارهای اقتصادی-معیشتی برای کمک به دولت و رفاه مردم

وی در پاسخ به سوالی درخصوص قرارگاه معیشتی شهرداری عنوان کرد: این طرح صرفا یک طرح معیشتی نیست بلکه یک طرح جامعی است که شهردار تهران در حال آماده کردن آن هستند که در حوزه های متعددی در تهران به دولت و مجموعه های دیگر در این شرایط خاص که کشور و مردم با آن مواجه هستند کمک کند. احتمالا دیدید که اقای پزشکیان از اقای زاکانی از اینکه باری را از دوش دولت برداشتند تشکر کرد.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: بنای شهرداری‌ در این دوره این بوده که از ابتدا به دولت کمک کند. ما مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادها را در حوزه های متعددی از جمله اقتصادی در حال آماده کردن هستیم تا بتوانیم باری را دوش دولت برداریم تا مردم این شرایط را با وضعیت بهتری طی کنند. هنوز به مرحله قطعی نرسیدیم و کمیته های کارشناسی آن در حال بررسی هستند و امیدواریم یک طرح جامعی باشد و کمک کار دولت و سایر مجموعه ها باشیم. فکر می‌کنیم با این مدل و طرح به کلان‌ایده مدیریت شهری واحد نزدیکتر می‌شویم.

محمدخانی در جواب پرسشی درباره پاکسازی زیر پل‌های شهر از افراد کارتن‌خواب بیان کرد: درباره ساماندهی افراد دارای آسیب اجتماعی نیز باید اعلام کنم که با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ سه تجربه تلخ داشتیم از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث تلخ دی ماه و جنگ رمضان؛ متناسب با شرایطی که تجریه کردیم آسیب هایی به موضوع مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی وارد شده است. طبیعتا موضوع اول مدیریت جنگ بود و از همه دستگاه ها نمی شد انتظار داشت که وظایف خود را در این بخش به صورت کامل انجام دهند و یک همکاری صد درصدی در این حوزه ها داشته باشند.

وی یادآور شد: بنا داریم که نواقص پیش آمده را با بسترهایی که داریم -از جمله بیش از ۲۰ هزار تخت را برای ساماندهی معتادان متجاهر داریم- با هماهنگی بین دستگاهی رفع کرده و به نقطه مطلوبی که در سال ۱۴۰۳ داشتیم، برگردانیم.

پایان توسعه خطوط هفت گانه مترو با افتتاح ایستگاه مترو تختی

محمدخانی با بیان اینکه خطوط اصلی مترو با افتتاح ایستگاه تختی به پایان رسید، تصریح کرد: شاید اگر در شرایط دیگری بودیم باید برای پایان توسعه خطوط هفت گانه جشن می گرفتیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم در ماه های آینده به رکورد چهار هزار دستگاه اتوبوس برسیم، یادآور شد: توسعه مترو و اتوبوس همزمان با هم پیش می رود و امیدواریم بتوانیم سبک زندگی مردم را به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی متمایل کنیم.

آغاز عملیات ساخت منازل آسیب‌دیده در جنگ طی ۵۰ روز پس از آتش‌بس

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص واحدهای آسیب دیده گفت: اتفاق کلنگ زنی روز گذشته در منطقه ۴، قابل افتخار است که در فاصله ۵۰ روزه پس از آتش‌بس، عملیات ساخت منازل تخریب شده در پی تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را شروع کردیم و این مظهری از کارآمدی است. اینکه در منطقه ۴ اتفاق افتاد معنای نمادین دارد چرا که بیشترین میزان خسارت ها و آسیب ها را در این منطقه داشتیم.

محمدخانی بیان کرد: بخشی که مسئولیت آن با شهرداری‌ است با سرعت در سایر مناطق هم اتفاق افتاده است. به طوری که در بخش تخریب و نوسازی آن چیزی که برعهده شهرداری‌ تهران است عقد تفاهم بین سازنده و مالکان و ارائه بسته های تشویقی به سازنده ها و صدور پروانه‌ است که در برخی از مناطق به صورت کامل انجام شده است.

وی یادآور شد: از مجموع حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ؛ حدود ۴۰ هزار واحد آن آسیب جزیی بود که امیدواریم تا پایان این هفته و یا ابتدای هفته آینده کار آن به طور کامل به پایان برسد. حدود ۸۸۹۹ واحد در بخش تعمیرات متوسط قرار می‌گیرند که قریب به ۸۲ درصد پیشرفت در این زمینه داشتیم. در بخش مقاوم‌سازی هم ۷۴۸ واحد مسکونی داشتیم که پیشرفت ۳۷ درصدی داشته است و البته این کار با نظارت سازمان نوسازی و توسط سازندگان گرید A و مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود. در این بخش ۱۲۶۰ ساختمان را ارزیابی کردیم. علاوه بر این ۱۷۲۸ واحد نیازمند تخریب و نوسازی است که کار پرونده ۴۱ درصد این واحدها در فرآیندهای مرتبط با شهرداری انجام شده است و بعد از آن وارد مرحله ساخت می شوند. امیدواریم در تیرماه پایان طرح های بازسازی ها را در بخشی که بر عهده شهرداری تهران است؛ اعلام کنیم.

در ادامه سخنگوی شهرداری تهران به ساماندهی آسیب های اجتماعی توسط مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: ما در سال ۱۴۰۳ ادعایی داشتیم که در شهر هیچ کلونی معتادان متجاهر وجود ندارد و تمام این افراد در مسیر درمان قرار دارند. این ادعا بارها تکرار شد و اگر اشتباه بود رسانه ها باید موارد نقض را اعلام می کردند. این به این معنا نیست که هیچ معتاد متجاهری در شهر نداشتیم اما کلونی معتادان جمع آوری شد.

وی اضافه کرد: در حوادث دی ماه به زیرساخت های شهری و انتظامی آسیب هایی وارد شد و در حملات وحشیانه و جنایتکارانه آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی تعدادی از کلانتری ها و مجتمع های قضایی که همکار ما در ساماندهی آسیب های اجتماعی هستند، دچار آسیب شدند. ما قبول می کنیم نواقصی وجود دارد اما امیدواریم با شکل گیری مجدد قرارگاه اجتماعی بتوانیم ساماندهی آسیب های اجتماعی را بهتر از قبل اجرایی کنیم.

وی در رابطه با وضع فرونشست در تهران نیز گفت: آزمایش خاک یکی از مواردی است که در شهرداری تهران مورد توجه قرار دارد. از افراد صاحب تریبون درخواست می کنیم در اظهارات خود دقت نظر داشته باشند. مردم را که با شرایط اقتصادی ناشی از جنگ مواجه هستند، با تیترهای پرمخاطب، نگران نکنند. سازمان نظام مهندسی نظارت کارشناسی را بر ساخت واحدهای مسکونی دارد و آنها در مورد میزان مقاومت خاک نظر می دهند.

محمدخانی ادامه داد: آزمایش خاک در نقاط مختلف شهر انجام شده و برآورد خوبی در این زمینه در نقاط مختلف وجود دارد. به دلیل وجود کانال های قنات ها و موارد خاص، حوادثی را تجربه کردیم اما اینکه یکباره اظهار نظری کنیم و یک کلانشهر را نگران کنیم، صحیح نیست.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: از برخی مسئولان و رسانه ها درخواست می کنم که غصه و نگرانی به نگرانی های مردم اضافه نکنند. ما در تلاش هستیم که مسائل را حل کنیم و امنیت روانی آنها را مخدوش نکنیم.

۷۰ اثر تاریخی در جنگ آسیب دید

وی در مورد مرمت آثار باستانی در پایتخت، گفت: شهرداری تهران با وزارت میراث فرهنگی همچون دیگر نهادها همکاری می کند و وزیر میراث نیز نسبت به بازسازی ها نسبت به شهرداری ابراز لطف داشته است.

محمدخانی گفت: ۷۰ اثر تاریخی از جمله کاخ گلستان و سعدآباد در جنگ آسیب دیده که خبری تلخ است. بدیهی است که این موارد بخشی از جنایات جنگی دشمنان مردم ایران است. شهرداری تهران به صورت داوطلبانه پای کار است و اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی را برای مرمت کاخ گلستان، سعدآباد و مابقی بناهای تاریخی پیش بینی کرده و تفاهم نامه ای با وزارت میراث آماده شده که در روزهای آینده امضا خواهد شد.

حضور ۱۵۸۰ خانواده در بیش از ۴۰‌ مجموعه اقامتی و هتل در حال حاضر

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص ساکنان واحدهای آسیب دیده در هتل ها گفت: بر اساس آخرین آمار تا صبح امروز ، ۱۵۸۰ خانواده در بیش از ۴۰‌ مجموعه اقامتی و هتل های ما اسکان دارند. این عدد یک شیب کاهشی دارد. اعلام بازگشت مردم از هتل ها باید خبر خوب تلقی شود چرا که وقتی به نقطه تخلیه یک خانواده از هتل می رسیم به این معنا است که این افراد به خانه خودشان باز می گردند. موارد استثنایی داریم که شاید بررسی های اشتباهی صورت گرفته باشد که باید اصلاح شود.

محمدخانی بیان کرد: تا کنون ۱۱۱۶ ودیعه مسکن را تقدیم کردیم و در موضوع شهرکارت و هدیه خرید لوازم منزل نیز ۱۴۵۸ کارت ۱۰۰ میلیونی، ۹۲۶ کارت ۲۰۰‌میلیونی و ۱۲۵۹ کارت ۴۰۰ میلیونی که در مجموع بیش از ۳ هزار نفر را شامل می شود را پرداخت کردیم. انتظار ما این است که با توجه به هزینه های هنگفتی که برای هتل ها می شود، به محض اینکه ودیعه مسکن دریافت شد و عقد قرارداد انجام شد و کارت هایی که برای خرید لوازم است اهدا شد، بتوانیم هتل ها را تخلیه کنیم. اگر به نقطه ای برسیم که هتل ها تخلیه شود و شاهد آماده شدن منازل باشیم طبیعتا یک خبر مسرت‌بخش است . تاکید شهردار تهران است که مادامی که تعیین تکلیف اسکان موقت یا آماده شدن منازل را شاهد نباشیم کسی از هتل ها خارج نشود.

وی در خصوص تمهیدات جشن غدیر گفت: مهمانی غدیر که رویداد میدانی بزرگ است از نقاط افتخاری است که کاملا بین بخشی و با مشارکت مجموعه های متعددی از جمله‌ سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و شهرداری تهران انجام می شود. شهرداری در حوزه های مختلف از جمله اکران های شهری، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری و حضور موکب های مردمی معاونت اجتماعی شهرداری و موکب های محب الرضا و ستاد آرمان فعال است.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: امسال شرایط خاصی داریم و این مهمانی را در حالی برگزار خواهیم کرد که همچنان عزادار امام شهیدمان و شهدای جنگ هستیم و با سالگرد امام راحل و ۱۵ خرداد همزمان شده است. امیدواریم با حضور مردم ثبت یک نصاب و رکورد جدیدی را داشته باشیم.

بهره برداری از آزادراه شهید شوشتری طی روزهای آتی

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با آخرین وضع احداث آزادراه شهید شوشتری، گفت: این آزادراه به طول هشت کیلومتر به پایان رسیده و در روزهای آینده افتتاح خواهد شد. بهره برداری از این آزادراه طبق محاسبات پنج درصد از کل ترافیک شرق تهران و یک درصد از کل ترافیک شهر تهران را کاهش خواهد داد و دسترسی های خوبی را در ورودی پایتخت ایجاد خواهد کرد. کمربند آزادراهی آزادگان با این آزادراه تکمیل می شود.

وی ادامه داد: به رغم سه جنگ داخلی و خارجی این طرح اجرا شد و این در حالی صورت گرفت که با اصابت های متعددی در اطراف این آزادراه مواجه بودیم و با وجود اصابت ها، اجرای طرح ها متوقف نشد و این ابرطرح پایتخت به پایان رسید.

محمدخانی در مورد همکاری با پلیس برای بازسازی ساختمان های آسیب دیده این بخش نیز گفت: تکلیف قانونی که داوطلبانه شهرداری برعهده گرفت، بازسازی خانه های مسکونی بود. این فعالیت داوطلبانه که به تکلیف قانونی تبدیل شد در حال انجام است. شهرداری رویکرد داوطلبانه برای کمک به سایر نهادها و برداشتن بار از روی دوش آنها را همچنان دارد و شهردار تهران مأموریت ویژه ای به معاون شهرسازی در مورد بازنگری در طرح تفصیلی برای رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل داده و بازسازی کلانتری ها نیز در طرح تفصیلی مورد توجه قرار گرفته و باید در گام نخست به سرکلانتری ها پرداخت.

وی افزود: حمله به کلانتری ها یک جنایت بود؛ به عنوان نهادهایی که برای حفظ امنیت شهروندان فعالیت می کردند. به تبع آن خانه های مسکونی اطراف آنها نیز آسیب دیدند که جنایت مضاعفی است.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: به دنبال این هستیم که در نهایت ملاحظات پدافند غیرعامل را رعایت کنیم تا مردم آسیب نبینند.