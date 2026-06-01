معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان دز بازدید طرح احداث باند دوم اسلام آباد -پلدختر-بابازید پل سیمره حدفاصل طول کش-تنگ بره ، از پیشرفت فیزیکی ۶۰درصدی این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان درویشیان در بازدید میدانی از این طرح که بخشی از کریدور حیاتی محور بابازدید به پل سیمره به طول حدود ۱۰۲ کیلومتر می باشد، روند اجرای این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد:این طرح به طول حدود ۴ کیلومتر، یکی از طرح‌های اولویت‌دار این اداره کل است که با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و تسهیل در حمل‌ونقل بار و مسافر در سال ۱۴۰۴ کلید خورده است.

درویشیان با اشاره به وضعیت اجرایی این طرح افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته این محور در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۶۰ درصد برخوردار است که شامل اجرای حدود 1/7 کیلومتر آسفالت به صورت لایه تو پکا و حدود ۱ کیلومتر اجرای یک لایه آسفالت بیندر می باشد و مابقی طرح در حال تهیه اجرای زیرسازی اساس و اجرای عملیات خاکبرداری و همچنین اجرای آب رو می باشد، با این حال، پیشرفت ریالی طرح حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده نیاز به تأمین به‌موقع اعتبارات برای شتاب‌بخشی بیشتر به جبهه‌های کاری است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان، مبلغ اولیه پیمان این طرح را ۸۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تکمیل این طرح، علاوه بر روان‌سازی ترافیک در محور حادثه‌خیز کوهدشت به رومشکان و پلدختر، نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه، بهبود مبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه خواهد داشت.

درویشیان همچنین به جنبه اشتغال‌زایی این طرح اشاره کرد و افزود: در حال حاضر روند اجرایی طرح به‌صورت مستمر در حال انجام است و به‌طور میانگین ماهانه ۱۵ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف عملیات خاکی، ابنیه فنی و زیرسازی این طرح مشغول به فعالیت هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با جدیت پیگیر رفع موانع موجود بر سر راه این طرح است تا با تخصیص به‌موقع منابع، و همچنین تامین قیر مورد نیاز طرح شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این محور استراتژیک باشیم.