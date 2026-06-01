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در حال حاضر برنامهای برای خاموشی مشترکان خانگی وجود ندارد و مدیریت مصرف از بخشهای صنعت و کشاورزی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت:برنامه مدیریت بار شبکه برق از ۲۰ اردیبهشتآغاز شده و با توجه به ظرفیتهای موجود، این اقدامات با هدف حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق مورد نیاز مشترکان در ماههای گرم سال انجام میشود.
داوود قاسمی با بیان اینکه برای بخش صنایع و کشاورزی برنامهریزی مشخصی شده است افزود: بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، صنایع موظف است از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حدود ۴۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند. همچنین بهرهبرداران چاههای آب کشاورزی که دارای پروانه بهرهبرداری ۱۹ ساعته هستند، باید از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر در برنامه مدیریت مصرف مشارکت کنند.
وی مردم را مهمترین عامل در مدیریت مصرف برق دانست و گفت: از مشترکان درخواست میکنیم دمای وسایل سرمایشی خود را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنند. سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: پویش «۲۵ درجه همدلی» در سطح کشور اجرا شده تا مشترکان با رعایت چند اقدام ساده به کاهش مصرف برق کمک کنند.
داوود قاسمی گفت: استفاده از سایبان برای کولرها، سرویس بهموقع تجهیزات سرمایشی، خاموش کردن چراغهای اضافی و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، از جمله اقداماتی است که میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.