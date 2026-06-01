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سمانه خلف زاده، درباره فاطمهسادات میر که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی شهید شد، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمانه خلف زاده، شاعر، درباره فاطمهسادات میر، شاعر و استاد دانشگاه علامه طباطبائی، که ۱۸ فروردین، در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در تهران، همراه با پدرش، شهید یزدان میر (حاج اصغر باقری)، شهید شد، شعری سروده است.
میخواست از سپیده بگوید از آفتاب
میخواست تا شکوفهی زیتون سفر کند
با حجم بینهایتِ خفّاشهای شوم
باید چگونه ظلمت شب را سحر کند؟
یکباره سقف ریخت بر اوراق دفترش
آوار شد تمام جهان بر سَرِ قلم
در امتداد حادثه، هر واژه لاله شد
شد خونِ شعرهای تَرَش، جوهر قلم
در لرزههای لحظهی آوار، ناگهان
عطر غریب روضهی مادر رسیده بود
باران زد و ردیف غزل هم «شکسته» شد
هنگامهی عروج کبوتر رسیده بود
مانند روزهای دلانگیز کودکی...
دستش به دستهای پدر بود و پر کشید
تا کوچهباغهای شهادت روانه شد
چشمانتظار پیک سحر بود و پر کشید
ای دختر نجیب غزلهای ناتمام
ای میرِ بیتهای پر از نور، فاطمه!
رفتی و جاودانه شده طبع جاریات
ای وارث حقیقتِ مستور، فاطمه!