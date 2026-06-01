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مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش روند آمادهسازی حوزههای امتحانات نهایی آذربایجان غربی و ثبتنام دانشآموزان مقطع ابتدایی در استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش در بازدید از حوزههای امتحانات نهایی آذربایجان غربی، روند آمادهسازی این حوزهها، ثبتنام دانشآموزان مقطع ابتدایی و هماهنگی صف و ستاد در استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.
حسین سعادت، مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش، به همراه علیاکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان ناحیه یک ارومیه، با حضور در حوزههای امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم، از نزدیک در جریان وضعیت این حوزهها، روند آمادهسازی و اقدامات انجامشده بر اساس شیوهنامههای ابلاغی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.
وی همچنین در جریان بازدید از روند ثبتنام دانشآموزان دوره ابتدایی، مسائل، دغدغهها و چالشهای خانوادهها و مدارس را مورد بررسی قرار داد.
سعادت در حاشیه این بازدیدها با اشاره به آمادگی مناسب حوزههای امتحانات نهایی گفت: خوشبختانه آنچه امروز در آذربایجان غربی مشاهده شد، نشاندهنده هماهنگی خوب میان بخشهای اجرایی، مدیریتی و پشتیبانی است و روند آمادهسازی حوزههای امتحانی، آمادگی صف و ستاد و نیز روند ثبتنامها بسیار مطلوب ارزیابی میشود.
وی با تأکید بر اهمیت فضای آموزشی در آینده جامعه افزود: اصلاح هر جامعهای از اصلاح کلاسهای درس آغاز میشود و اگر به دنبال رشد، پیشرفت و تربیت نسلی توانمند هستیم، باید به مدرسه، معلم و محیط تعلیم و تربیت نگاه بنیادین و جدی داشته باشیم.
مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت ایجاد آرامش روانی برای دانشآموزان و خانوادهها اظهار داشت: در ایام امتحانات، مهمترین وظیفه ما تزریق آرامش، اطمینان و امید به دانشآموزان و اولیاست تا فرزندان این سرزمین در فضایی امن، آرام و منظم بتوانند توانمندیهای خود را نشان دهند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت گفت: معلمان بیشترین و عمیقترین تأثیر را بر شکلگیری شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی دانشآموزان دارند و هر اندازه از جایگاه و نقش آنان بهدرستی حمایت شود، آینده نظام آموزشی و جامعه روشنتر خواهد بود.
سعادت در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مدیران مدارس و عوامل اجرایی حوزههای امتحانی، بر تداوم نظارت، دقت در اجرای شیوهنامهها و توجه به مطالبات خانوادهها تأکید کرد.