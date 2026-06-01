مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر از اجرای عملیات گسترده مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، ۲۳۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب و حدود ۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فائق فتحی با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، پس از اخذ دستور مقام قضایی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، عملیات رفع آثار تغییر کاربری غیرمجاز در مناطق مختلف شهرستان اسلامشهر انجام شد.

وی افزود: این عملیات امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در اراضی کشاورزی شهر‌های احمدآباد مستوفی و حسن‌آباد خالصه از توابع شهرستان اسلامشهر، شامل محدوده‌های کوی افسران، انقلاب، منظریه و لاله‌های ۲ اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر تصریح کرد: در این اقدام، ۲۳۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل تفکیک و قطعه‌بندی اراضی، دیوارکشی، احداث بنا، سوله، ویلا، محوطه‌سازی، استخر و سایر مستحدثات غیرقانونی تخریب و قلع و قمع شد که در نتیجه آن حدود ۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

فتحی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان حوزه اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر با جدیت از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کرده و در راستای حفظ امنیت غذایی و صیانت از اراضی زراعی و باغی، اقدامات قانونی لازم را ادامه خواهد داد.