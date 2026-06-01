به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری گفت: در اجرای تأکیدات راهبردی رئیس قوه قضاییه مبنی بر استمرار اقدامات قضایی در راستای مبارزه با عناصر داخلی خائن و نیز صیانت از امنیت پایدار کشور در شرایط جنگ تحمیلی کنونی، در استان سمنان نیز اقدامات قضایی و امنیتی لازم در دستور کار قرار گرفته و رصد مستمر فعالیت‌ها و تحرکات عوامل داخلی و خارجی وابسته به دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان جزئیات روند اقدامات قضایی در سمنان افزود: در این چارچوب، برای عناصر داخلی و خارجی شناسایی شده که به‌موجب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم، با اقدامات یا مساعدت‌های خود در جهت تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به این رژیم علیه امنیت و منافع ملی کشور فعالیت داشته‌اند، پرونده قضایی در استان تشکیل شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با رصد دقیق امنیتی و اطلاعاتی، اموال و دارایی‌های ۱۸ نفر دیگر از عوامل وابسته به دشمن در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی شد و با صدور احکام قضایی لازم، دستور توقیف فوری تمامی دارایی‌های منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی متهمان انجام شده است؛ همچنین دامنه شناسایی و توقیف اموال این افراد به سایر استان‌های کشور نیز گسترش یافته است.

حجت‌الاسلام‌ اکبری با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه و با رعایت کامل ضوابط قانونی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فرآیند دادرسی با دقت و سرعت لازم پیگیری می‌شود و در برخورد با عناصر داخلی همسو با دشمنان، هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد.

با افزوده شدن این ۱۸ نفر، آمار کلی افرادی که از ابتدای بازه «جنگ تحمیلی سوم» تاکنون در سمنان با توقیف کامل دارایی‌ها مواجه شده‌اند، به ۴۰ نفر رسید.