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صید هامور ماهیان و حلوا سفید در صیدگاههای هرمزگان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: پایان خرداد ماه نیز صید حلوا سیاه و شوریده در صیدگاههای استان آغاز میشود.
مسعود بارانی افزود: ممنوعیت صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریورماه است.
وی گفت: صید میگو هم در استان در تمام طول سال بجز فصل صید (اوایل مهرماه به مدت ۴۵ روز) ممنوع است.
مدیرکل شیلات هرمزگان افزود: هرگونه صید، خرید و فروش، حمل و نگهداری این آبزیان در زمان ممنوعیت صید جرم است و از سوی مراجع قضایی پیگیری میشود.
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۴۵ هزار صیاد با چهار هزار فروند قایق و لنج صیادی در آبهای هرمزگان مشغول به فعالیت هستند.