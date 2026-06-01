به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: پایان خرداد ماه نیز صید حلوا سیاه و شوریده در صیدگاه‌های استان آغاز می‌شود.

مسعود بارانی افزود: ممنوعیت صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریورماه است.

وی گفت: صید میگو هم در استان در تمام طول سال بجز فصل صید (اوایل مهرماه به مدت ۴۵ روز) ممنوع است.

مدیرکل شیلات هرمزگان افزود: هرگونه صید، خرید و فروش، حمل و نگهداری این آبزیان در زمان ممنوعیت صید جرم است و از سوی مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

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۴۵ هزار صیاد با چهار هزار فروند قایق و لنج صیادی در آب‌های هرمزگان مشغول به فعالیت هستند.