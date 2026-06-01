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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر از آزادی ۱۰ زندانی جرایم مالی و غیرعمد در سال گذشته با مشارکت خیران خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب رامسر در جشن نسیم همدلی که با حضور مسئولین شهرستانی و قضایی رامسر و جمعی از خیران در تالار خلج برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد غدیر و گرامیداشت ایام گفت: در سال گذشته با همت انجمن حمایت از زندانیان رامسر و یاری خیران نیکاندیش، ۱۰ زندانی جرایم مالی و غیرعمد با مجموع بدهی بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بند رهایی یافتند.
بهمن سامخانیان با اشاره به اهمیت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، افزود: علاوه بر آزادی زندانیان، رویکرد این انجمن بر توانمندسازی آنان متمرکز است؛ به طوری که در حال حاضر بهطور متوسط ۲۰ نفر از زندانیان در قالب طرح «رأی باز» مشغول به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی هستند.
وی در ادامه به تشریح فعالیتهای کارآفرینی در زندان پرداخت و گفت: در راستای حرفهآموزی، کارگاه تولید لامپ توسط زندانیان راهاندازی شده و از پاییز سال گذشته تاکنون با عرضه محصولات با قیمت اقتصادی، ۲۵۶ میلیون تومان فروش داشته است.
سام همچنین از فعالیت کارگاه CNC چوب خبر داد که با تولید و عرضه ظروف چوبی، ۱۲۷ میلیون تومان درآمد کسب کرده است. همچنین با برنامهریزی صورتگرفته در بخش کشاورزی و پرورش گل، هماکنون ۵۰۰ میلیون تومان گلهای آپارتمانی جهت عرضه به بازار آماده است.
در ادامه این مراسم، محمد ابراهیمیان، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان رامسر، ضمن قدردانی از حمایتهای دادستان و مسئولین قضایی شهرستان اظهار داشت: رامسر شهر تشکلهای مردمنهاد و خیرخواهانه است.
وی افزود: با توجه به اهمیت کارهای خیر در نجات کانون خانوادهها، دومین جشن گلریزان برگزار شد که خوشبختانه خیران رامسری در این رویداد با مشارکتی بالغ بر ۳ میلیارد تومان، گام مؤثری برای حمایت از خانوادههای زندانیان برداشتند.
ابراهیمیان در پایان تصریح کرد: موفقیتهای حاصلشده در مسیر اشتغالزایی و دستگیری از نیازمندان، مرهون الطاف الهی، همدلی خیران و رویکرد حمایتی دستگاه قضای