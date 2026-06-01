شهروندان مهستان در شهرستان ساوجبلاغ استان البرزاز وضعیت برخی طرح های نیمه‌تمام شهری، نامناسب بودن پیاده‌روها و کمبود امکانات تفریحی و رفاهی در پارک‌های شهری گلایه‌مند هستند و خواستار توجه جدی‌تر مسئولان شهری به مطالبات عمومی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، تعدادی از ساکنان شهر مهستان معتقدند برخی طرح های عمرانی که قرار بود در سال‌های گذشته به بهره‌برداری برسند، همچنان نیمه‌کاره رها شده و نه تنها گره‌ای از مشکلات شهر باز نکرده‌اند، بلکه در برخی نقاط موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد چهره‌ای نامناسب در سطح شهر شده‌اند.

شهروندان همچنین از وضعیت برخی پیاده‌روها انتقاد دارند و می‌گویند ناهمواری مسیرها، کمبود زیرساخت‌های مناسب برای تردد سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت، عبور و مرور روزانه را با دشواری همراه کرده است.

از سوی دیگر، تعدادی از پارک‌ها و فضاهای سبز شهری نیز به گفته شهروندان با کمبود امکانات رفاهی، تجهیزات فرسوده و نیاز به رسیدگی و بهسازی مواجه هستند؛ موضوعی که موجب شده خانواده‌ها نتوانند از این فضاها به شکل مطلوب استفاده کنند.

مردم مهستان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات شهری، خواستار شفاف‌سازی روند اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی مسئولان در خصوص زمان‌بندی بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام هستند.

شهروندان معتقدند رسیدگی به زیرساخت‌های شهری، بهسازی پیاده‌روها، توسعه فضاهای عمومی و تکمیل طرح های عمرانی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کیفیت زندگی در این شهر داشته باشد.

اکنون انتظار می‌رود مدیریت شهری مهستان با ارائه توضیحات روشن درباره وضعیت طرح ها و برنامه‌های پیش‌رو، به دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم پاسخ دهد.