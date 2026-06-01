به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صمد دهقانپور افزود: هر ساله به دلیل بارندگی‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها و رودخانه ها، بخشی از ایل‌راه‌های عشایری و مسیر‌های عبور نظیر پل‌ها و گذرگاه‌ها تخریب و مسدود می‌شوند، به همین دلیل بازسازی ایل‌راه‌های عشایری بسیار ضروری است که به فراخور این موضوع اداره امور عشایر شهرستان اهر نیز بر اساس تقویم کوچ، مبادرت به تسطیح، مرمت و بازسازی ایل‌راه‌ها می کند.

وی خاطر نشان کرد: مرمت و بازسازی ایل راه‌های عشایری امسال در برخی از ییلاقات که ارتفاع برف به بیش از پنج متر رسیده با تمام سختی‌ها درحال انجام بوده و بازسازی ۶۵۰ کیلومتر از ایل راه‌های عشایری اهر، هریس، ورزقان و هوراند به دلیل گستردگی ییلاقات و سختی مسیر و حجم کار ۲۰ تا ۳۰ روز زمان خواهد برد.