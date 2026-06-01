به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان، تعداد مراکز خرید تضمینی این محصول راهبردی در استان ۴۸ مرکز اعلام کرد و گفت: این میزان گندم از کشاورزان شهرستان‌های اردستان وکاشان خریداری شده است.

‌مجید فاضل، نرخ هر کیلوگرم گندم را طبق مصوبه خرید تنظیمی ۴۹۵۰۰ تومان بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل خرید در شهریور ماه ۸۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان خریداری شود.

وی افزود: پیگیری‌های لازم در خصوص طلب کشاورزان و پرداخت مطالبات گندم‌کاران با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین ذخایر راهبردی استان، طبق برنامه پیش بینی شده در حال انجام است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: پایان شهریور ماه هم کشاورزان غرب استان در شهرستان‌های فریدونشهر، فریدن و بوئین میاندشت مقصد پایانی خرید تضمینی گندم در استان هستند.