به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اولویت، این روز‌ها با پایه اولی هاست و خانواده‌ها پس از انجام طرح سنجش سلامت، با در دست داشتن مدارک می‌توانند ثبت نام کنند.

امسال تلاش شده تا بخش زیادی از کارها، اینترنتی انجام شود.

اولویت این روز‌ها با نوآموزان پایه اول و خانواده‌ها پس از انجام طرح سنجش سلامت با در دست داشتن مدارک میتوانند ثبت نام کنند.

ثبت‌نام پایۀ هفتم هم از اول تیر آغاز و تا هفتم تیر ادامه خواهد داشت.

پیش‌ثبت‌نام پایۀ هفتم مدارس شاهد نیز از اول تیر آغاز می‌شود و تا ۲۰ تیر ادامه دارد.

پیش‌ثبت‌نام پایۀ دهم مدارس شاهد هم از ۲۵ تیر تا ۱۵ مرداد انجام می‌شود.

شروع فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایۀ دهم با اولویت الف از ۲۷ تیر تا دهم مرداد، و اولویت ب از ۱۱ مرداد و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت.