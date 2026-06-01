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معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت:مسابقات ورزشی دانشآموزان در مرحله بازنگری وسیاستگذاری است و شیوهنامه مسابقات ورزشی به زودی تدوین و در دسترس استانها قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد جعفری در سی و ششمین جلسه وبیناری اتاق وضعیت این معاونت که با حضور وبیناری معاونین تربیتبدنی و سلامت، رؤسای ادارات، رؤسای هیأتهای ورزش دانشآموزی و کارشناسان سراسر کشور برگزار شد، از تلاشهای بی شائبه تمامی استانها در برگزاری شایسته برنامههای گرامیداشت هفته سلامت، تشکر و از استانهای میزبان، بابت پوشش سراسری و پیگیریهای مجدانه و اجرای با کیفیت این برنامه قدردانی کرد.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به تغییرات در هیئترئیسه فدراسیون ورزش دانش آموزی اشاره کرد و با ابراز امیدواری برای حفظ سلامت و امنیت برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ورزش دانشآموزی، افق پیش روی برنامهها و فعالیتهای این حوزه را روشن قلمداد کرد.
در این جلسه استانهای میزبان به ارائه گزارش مختصری از اقدامات خود در هفته سلامت پرداخته و مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی، سرکارخانم گودرزی گزارش اقدامات و آمار نهایی استانها را اعلام کرد.
محمد جعفری طنینانداز شدن صدای برنامههای هفته تربیتبدنی، کاروان مهربا نشاط، جام اقتدار، هفته سلامت و سایر برنامهها مرتبط را حاصل تفکر تیمی، حضور صاحبنظران و پیشکسوتان و تلاش شبانهروزی تمامی عوامل سهیم و مؤثر دانست.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت نقش استانها در اجرای پرقدرت برنامهها، نقش مهم و این رسالت خطیر را متوجه آحاد همکاران استانی عنوان کرد.
جعفری از آخرین وضعیت مسابقات ورزشی دانشآموزان در ایام تابستان، گفت: این مسابقات در مرحله بازنگری وسیاستگذاری است و شیوهنامه مسابقات ورزشی به زودی تدوین و در دسترس استانها قرار خواهد گرفت.