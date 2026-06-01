محققان کشورمان در پژوهشی جدید، روش‌های ساده و الهام‌گرفته از طبیعت را برای تصفیه آب ارائه کرده‌اند که به دلیل ساختار ساده و قابلیت نگهداری آسان، می‌تواند بخشی از نیاز به آب آشامیدنی سالم را برطرف کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رادخواه از گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به همراه دو همکار دانشگاهی خود و با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشی را انجام داده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر بررسی کارایی فیلتراسیون شنی، به‌عنوان یک راهکار مبتنی بر طبیعت، تلاش کرده است نشان دهد که چگونه می‌توان از این روش ساده برای تصفیه آب استفاده کرد.

روش کار این پژوهش بر پایه مرور منابع علمی معتبر و مطالعات انجام‌شده در سال‌های گذشته استوار بوده است.

پژوهشگران با بررسی نتایج تحقیقات مختلف داخلی و خارجی، ابعاد گوناگون استفاده از فیلتراسیون شنی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در این روش، آب از لایه‌هایی از شن و ماسه عبور داده می‌شود و در طی این فرآیند، ذرات معلق، برخی آلاینده‌ها و عوامل بیماری‌زا کاهش می‌یابند. سادگی ساختار، مصرف پایین انرژی و عدم نیاز به پیش‌تصفیه شیمیایی از جمله ویژگی‌هایی است که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

طبق یافته‌های این پژوهش، طراحی سیستم‌های فیلتراسیون شنی ساده، کم‌هزینه و در عین حال موثر، به‌ویژه برای مناطق روستایی فاقد تجهیزات پیشرفته، اهمیت زیادی دارد. فیلتراسیون شنی می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد مبتنی بر طبیعت، در کشور‌های مختلف و به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته مورد استفاده قرار گیرد. این روش به دلیل ساختار ساده و قابلیت نگهداری آسان، می‌تواند بخشی از نیاز به آب آشامیدنی سالم را برطرف کند.

در این تحقیق تاکید شده است که فیلتراسیون شنی، اگرچه به‌تنهایی قادر به حذف همه ناخالصی‌های شیمیایی نیست، اما نقش موثری در کاهش بسیاری از آلاینده‌های میکروبی و فیزیکی دارد. پژوهشگران نتیجه گرفته‌اند که استفاده درست و طراحی مناسب این فیلترها، می‌تواند کیفیت آب را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد و به تامین آب سالم کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که گزینه‌های دیگر در دسترس نیستند.

این مطالعه نشان می‌دهد که فیلتر‌های شنی کند قادرند برخی یون‌ها و ذرات کلوئیدی را حذف کنند، اما حذف کامل برخی ترکیبات شیمیایی مانند نیترات، سولفات یا سختی آب به تنهایی با این روش امکان‌پذیر نیست. در عین حال، مطالعات مختلف نشان داده‌اند که فرآیند‌های زیستی در بستر فیلتر شنی می‌توانند به کاهش برخی آلاینده‌ها کمک کنند. برای مثال، تبدیل آمونیوم به نیترات از طریق فعالیت میکروبی و همچنین حذف فلزاتی مانند آهن، منگنز و حتی آرسنیک در شرایط خاص گزارش شده است.

همچنین پژوهش‌های مرورشده در این مقاله نشان می‌دهند که فیلتراسیون شنی در حذف برخی سموم زیستی، مواد ضد میکروبی و حتی عوامل بیماری‌زای آبزیان موثر بوده است. این ویژگی‌ها باعث شده است که فیلتر‌های شنی، به‌عنوان روشی قابل اعتماد، ارزان و با قابلیت اجرای محلی، مورد توجه قرار گیرند. همچنین کاهش وابستگی به مواد شیمیایی وارداتی و امکان راه‌اندازی توسط نیروی کار غیرماهر، از دیگر مزایای مهم این روش هستند.

این یافته‌ها در فصلنامه «آب و توسعه پایدار» وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده‌اند. نشریه مورد اشاره به انتشار پژوهش‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و توسعه پایدار می‌پردازد.