رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت:

در پی مراجعات و مطالبات مردمی درباره تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی شرکت فردا موتورز، جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد این شرکت و نمایندگان خریداران در دادگستری استان برگزار و درباره نحوه اجرای تعهدات تصمیم‌گیری شد.

حیدر آسیابی افزود:

دستگاه قضایی استان بدون تشکیل پرونده و صرفاً با ورود مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و قضایی، موضوع خودروهای معوق این شرکت را برای احقاق حقوق خریداران پیگیری و تعیین تکلیف کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه تمامی خودروهای معوق مربوط به ثبت‌نام‌های سال ۱۴۰۲ حداکثر تا دو هفته آینده به خریداران تحویل خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: همچنین تمامی خودروهای «ام‌جی» حداکثر تا ۱۵ تیر امسال به متقاضیان واگذار می‌شود.

آسیابی گفت: درباره سایر خودروهای معوق نیز مقرر شد روند تحویل به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ به‌طوری‌که در خرداد ۵۰ دستگاه و در ماه‌های بعد، ماهانه ۶۰ دستگاه تا ایفای کامل تعهدات تحویل خریداران شود.

وی تصریح کرد: تمامی چک‌های مربوط به خودروهای معوق نیز حداکثر تا پایان خردادماه به خریداران مسترد خواهد شد.

آسیابی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در حل مسائل عمومی افزود: هدف دادگستری صرفاً برخورد قضایی نیست و در بسیاری از موارد تلاش می‌شود مشکلات مردم پیش از ورود به فرآیندهای قضایی و تشکیل پرونده، با مدیریت، هماهنگی و الزام دستگاه‌ها و شرکت‌ها به انجام تعهدات برطرف شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در همین راستا مقرر شد در ابتدای هر ماه، اسامی خریدارانی که خودروهای آنان تا پایان همان ماه تحویل می‌شود، اعلام شود تا روند اجرای تعهدات با شفافیت بیشتری دنبال شود.

وی درباره قیمت خودروها نیز گفت: تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی قیمت‌های جدید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، تمامی خودروهای تحویلی بر اساس قیمت‌های سابق محاسبه و واگذار می‌شود و فقط دیون دولتی مشمول تغییرات احتمالی خواهد بود.

آسیابی درباره مشتریان انصرافی نیز افزود: شرکت فرداموتورز متعهد شد در صورت انصراف از خرید، مبلغ پرداختی متقاضیان بر مبنای ارزش روز دلار در زمان ثبت‌نام و نرخ روز دلار در زمان پرداخت، محاسبه و تسویه شود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان تا اجرای کامل مصوبات و ایفای تعهدات شرکت به خریداران، روند اجرای تصمیمات را از طریق دادستانی مرکز استان گلستان پیگیری خواهد کرد.

نمایندگی این شرکت در گلستان از سال ۱۴۰۲ اقدام به پیش فروش خودرو با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری کرده بود اما از ۷۸۲ دستگاه خودرویی که از تاریخ تحویل آن گذشته، فقط ۳۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ به خریداران تحویل شد و همچنان ۴۳۲ دستگاه جزو تعهدات شرکت است و خریداران همچنان در صف انتظار برای تحویل خودروهای خود هستند.

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