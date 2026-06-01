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مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد گفت: بعد از ۱۵ سال، بنای فاخر مدرسه رکنیه (بقعه سید رکنالدین) از بند داربستهای فلزی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجید علومی امروز گفت : مدرسه رکنیه یا بقعه سید رکنالدین ، از بناهای شاخص شهر یزد و از یادگارهای اواخر دوره اتابکان و اوایل حکومت آل مظفر یزد شهر یزد است.
مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد افزود: این بنا دارای آرایههای معماری نفیس شامل گچبریهای قالبی و فتیلهای، کتیبههای گچی و رنگی، آرایههای طلا چسبان و دیوار نگارههای زیبایی است که با تکنیک و ظرافت خارقالعادهای اجرا شدهاند.
علومی گفت : از سال 1384 شمسی به مدت 2 سال، مطالعات دقیق علمی در مورد فن شناسی و آسیبشناسی این آرایهها در پایگاه شهر تاریخی یزد صورت گرفت و پس از تهیه و تصویب طرح مرمت آن در سال 1389، پس از تجهیز کارگاه و نصب داربست فلزی در گنبد خانه بنا، کار حفاظت و مرمت آرایهها توسط یکی از بهترین تیمهای تخصصی مرمت و حفاظت تزیینات در کشور با نظارت پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد آغاز شد.
وی افزود : با توجه به عدم پیوستگی تخصیص اعتبار، این پروژه با اعتبارات نامنظم و محدود ملی در طول 15 سال و در 8 فاز ادامه پیدا کرد و در نهایت در آذرماه سال 1404، طی بازدید استاندار یزد از این بنا، مبلغ 50 میلیارد ریال از اعتبارات استانی برای اتمام حفاظت و مرمت آرایهها و جمعآوری داربستها (پس از 15 سال) تخصیص داده شد.
مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد گفت: در حال حاضر پس از اتمام مرمت گنبد خانه، مرمت آرایههای گچبری ایوان آغاز شده است و ماحصل اقدامات انجامشده در پروژه مذکور علاوه بر حفاظت و مرمت، انتشار ده ها مقاله علمی پژوهشی و بینالمللی و چندین پایاننامه در مقاطع کارشناسی، کارشناس ارشد و دکتری بوده است.
مدرسه رکنیه یا بقعه سید رکنالدین در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۱۴ با شمارهٔ ثبت ۲۴۶ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.