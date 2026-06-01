وزش باد شدید در مناطق جنوبی استان مرکزی؛ دمای هوا افزایش مییابد
اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس اعلام هواشناسی استان مرکزی، امروز (دوشنبه) سرعت وزش باد در نوار جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و در برخی مناطق به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت میرسد.
هواشناسی استان مرکزی همچنین از احتمال خیزش گرد و خاک محلی در برخی از مناطق جنوبی استان بر اثر وزش باد شدید خبر داد.
بررسیهای هواشناسی نشان میدهد از نظر دمایی، روند افزایش تدریجی دما در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و شرایط دمایی استان مطابق با روند فصلی پیش خواهد رفت.