رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وضع علمی کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: پیش از پیروزی انقلاب تنها ۲۶ دانشگاه در کشور فعال بود و بسیاری از نیاز‌های تخصصی کشور را نیرو‌های خارجی تأمین می‌کردند، اما انقلاب اسلامی یک رستاخیز علمی و فرهنگی در کشور ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در اجتماع مردمی شب دهم خرداد در میدان انقلاب اسلامی، ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر خم و ولادت حضرت امام علی النقی (ع)، افزود: ملت رشید، بصیر و مبعوث شده ایران بیش از ۹۰ شب با انگیزه، استقامت و بصیرت در صحنه حضور داشته‌اند و این دشمن است که امروز خسته و درمانده شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای علمی کشور گفت: در آستانه سالگرد حوادث ۲۳ خرداد، یاد فرماندهان، دانشمندان و مردم شهیدی را گرامی می‌داریم که جان خود را در راه عزت و امنیت ایران اسلامی تقدیم کردند.

شهید طهرانچی نماد پیوند علم و مجاهدت بود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: شهید طهرانچی از استادان برجسته فیزیک کشور در حوزه‌های لیزر، مغناطیس و هسته‌ای بود که در مسیر اعتلای علمی کشور خدمات ارزشمندی ارائه کرد و نام او در کنار دیگر شهدای علمی ایران اسلامی ماندگار خواهد بود.

افول هژمونی غرب و نگرانی از قدرت‌یابی ایران

دکتر رنجبر با طرح این پرسش که چرا دشمنان به جای رویارویی مستقیم به ترور دانشمندان و مردم عادی روی آورده‌اند، تصریح کرد: هژمونی قدرت غرب شامل آمریکا، اروپا و متحدانش در حال افول است و قدرت‌های نوظهوری همچون روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران در حال نقش‌آفرینی در نظم جدید جهانی هستند.

وی ادامه داد: روسیه با قدرت نظامی و ژئوپلیتیکی، چین با قدرت اقتصادی و فناوری و ایران با قدرت تمدنی، فرهنگی، علمی و نرم خود به بازیگران تأثیرگذار جهان تبدیل شده‌اند و همین مسئله موجب نگرانی دشمنان شده است.

انقلاب اسلامی زمینه‌ساز رستاخیز علمی ایران شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وضعیت علمی کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: پیش از پیروزی انقلاب تنها ۲۶ دانشگاه در کشور فعال بود و بسیاری از نیاز‌های تخصصی کشور توسط نیرو‌های خارجی تأمین می‌شد، اما انقلاب اسلامی یک رستاخیز علمی و فرهنگی در کشور ایجاد کرد.

وی افزود: در دهه نخست انقلاب، نهضت سوادآموزی، انقلاب فرهنگی و تجربه‌های دفاع مقدس موجب شکل‌گیری ظرفیت‌های علمی و فناورانه جدید شد و جوانان ایرانی توانستند در عرصه‌های مختلف به خودباوری برسند.

گسترش آموزش عالی پاسخ به نیاز‌های کشور بود

دکتر رنجبر با بیان اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی، کشور نیازمند بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه آموزش عالی بود، اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ گسترش کمّی آموزش عالی در کشور شکل گرفت و درکنار توسعه دانشگاه‌های موجود، دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دانشگاه تربیت مدرس نیز متولد شدند و درکنار دیگر دانشگاه‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا کردند.

وی ادامه داد: این توسعه تنها محدود به افزایش تعداد دانشگاه‌ها نبود، بلکه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز گسترش یافت و کشور به تدریج از وابستگی علمی به خارج فاصله گرفت.

ایران در مسیر مرجعیت علمی قرار گرفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جهش علمی کشور در دهه ۸۰ گفت: از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ایران وارد مرحله جهش علمی شد و در سال ۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب موضوع احیای مرجعیت علمی را مطرح کردند.

وی افزود: در سال ۲۰۰۵ در یکی از مقالات منتشرشده در مجله نیچر به صراحت به روند رشد علمی ایران اشاره شد و حتی راهکار‌هایی برای جلوگیری از این پیشرفت از طریق ایجاد ناامنی، فتنه و همچنین به مرور به ترور دانشمندان نیز روی آوردند.

ایران امروز در بسیاری از حوزه‌های علمی صاحب مرجعیت است

دکتر رنجبر با اشاره به دستاورد‌های علمی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز ایران در حوزه‌هایی همچون هوافضا، صنایع موشکی، نانوفناوری، زیست‌فناوری، تولید دارو‌های نوترکیب، سلول‌های بنیادی، درمان ناباروری و بسیاری از عرصه‌های راهبردی دیگر به جایگاه قابل توجهی در جهان دست یافته است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به یک قدرت تثبیت‌شده جهانی تبدیل شده و دشمنان نمی‌خواهند این جایگاه استمرار یابد.

دشمنان در برابر ملت ایران شکست خواهند خورد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، پشتیبانی ملت بصیر ایران و تبعیت مطلق مسئولان و مدیران کشور از منویات رهبر معظم انقلاب، دشمنان ملت ایران راه به جایی نخواهند برد و در نهایت شکست خواهند خورد.