پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت برق آذربایجانغربی گفت: سالانه ۷۴٠٠ میلیون کیلووات ساعت انرژی در استان توزیع میشود و میزان تلفات انرژی نیز معادل ۱۱ درصد کل انرژی دریافتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، طاهر کیامهر افزود: وزارت نیرو امسال طرحی ملی با عنوان «مهتاب» را با هدف کاهش ناترازی و تلفات انرژی برق در سراسر کشور اجرا میکند.
وی ادامه داد: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمعآوری و ۵ هزار و ۷۰۰ کنتور تعویض شده و همچنین یکهزار و ۷۸۵ انشعاب غیردائم به فروش رسیده است.
مدیرعامل شرکت برق آذربایجانغربی تصریح کرد: در این طرح، ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی مورد کنترل و همچنین ۸۱ کیلومتر شبکه مسی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
کیامهر اهداف طرح مهتاب را کاهش پنج درصدی بار پایه شبکه برق عنوان کرد و گفت: پیشبینی میشود اهداف تعیینشده طرح محقق شود.
وی از برگزاری ۹ مانور در استان خبر داد و گفت: در این مانورها ۶۴ تیم عملیاتی با حضور ۸۴ نفر نیرو مشارکت دارند.