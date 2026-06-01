به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، طاهر کیامهر افزود: وزارت نیرو امسال طرحی ملی با عنوان «مهتاب» را با هدف کاهش ناترازی و تلفات انرژی برق در سراسر کشور اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۵ هزار و ۷۰۰ کنتور تعویض شده و همچنین یک‌هزار و ۷۸۵ انشعاب غیردائم به فروش رسیده است.

مدیرعامل شرکت برق آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در این طرح، ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی مورد کنترل و همچنین ۸۱ کیلومتر شبکه مسی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

کیامهر اهداف طرح مهتاب را کاهش پنج درصدی بار پایه شبکه برق عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود اهداف تعیین‌شده طرح محقق شود.

وی از برگزاری ۹ مانور در استان خبر داد و گفت: در این مانور‌ها ۶۴ تیم عملیاتی با حضور ۸۴ نفر نیرو مشارکت دارند.