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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز وقوع گرد و خاک در مناطق ساحلی، دریایی و مناطق غربی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به پیش بینی تداوم ناپایداری در مناطق دریایی، گفت: آسمان استان صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی و در بعدازظهر و شب، دریا و مناطق ساحلی استان با وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی میشود.
او افزود: دریا با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی در بعدازظهر و شب و به ویژه در خلیج فارس نسبتا مواج پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از تردد شناورهای سبک صیادی و فعالیتهای تفریحی و ورزشی بر روی دریا در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس خودداری و تدابیر لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته در استان تداوم خواهد داشت.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای گرم، در برخی مناطق استان بویژه از چهارشنبه در مناطق مرکزی و شرقی استان افزایش محسوس دمای بیشینه پیش بینی میشود.