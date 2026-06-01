در شب نود و دوم پایداری ملت ایران، جامعه دانشگاهی مهمان دستگاه قضایی استان بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیشب دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه اصفهان از درب شمالی این دانشگاه به سمت خیابان نیکبخت حرکت و مهمان دادگستری بودند.

در این اجتماع جامعه دانشگاهی مطالبات، دغدغه‌ها و نظرات خود را در حوزه اقتصادی با رئیس کل دادگستری در میان گذاشتند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با استقبال از حرکت متفاوت دانشجویان و استادان دانشگاه، گفت: مجموعه دادگستری استان اصفهان در کنار مردم است و پذیرای همه اقشار جامعه است.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه دستگاه قضایی در استان نطارت بر بازار را به شکل‌های مختلف در اولویت قرار داده است، افزود: در این اجتماع هم به سوالات و دغدغه‌ها پاسخ داده شد و هم گزارش از اقدامات صورت گرفته ارائه دادیم.