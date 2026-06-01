اسماعیل بقائی در واکنش به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در فضای مجازی نوشت: اروپا باید به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره درخصوص آنها مدعی بوده است، پایبند بماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپایی که اقدام ایران در دفاع از خود در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرده است، در فضای مجازی نوشت:

بیانیه اتحادیه اروپایی در محکومیت ایران به دلیل اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر حملات غیرقانونی آمریکا با مبدا یک کشور همسایه جنوبی خلیج فارس، مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است؛ این بیانیه، ریاکارانه و غیرمسئولانه است.

اتحادیه اروپا باید به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره درخصوص آنها مدعی بوده است، پایبند بماند. اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد.

اقدام ایران در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام قانونی در چارچوب حق دفاع مشروع است.

دولت‌ها تعهد قانونی دارند که مانع از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به یک کشور دیگر شوند.