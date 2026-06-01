رزمندگان و بسیجیان شهرستان آباده به جزیره قشم اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئول اعزام رزمندگان به جنوب کشور گفت: یازدهمین مرحله اعزام رزمندگان و بسیجیان شهرستان آباده به جزیره قشم با یک دستگاه اتوبوس انجام شد.

سرهنگ امینی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون بسیجیان علاوه بر آموزش‌های نظامی با تخصص‌های مختلف به طور داوطلبانه به جزیره قشم اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: تاکنون ۲ محموله از کمک‌های مردمی شامل آب معدنی، نان خشک، موتور برق، کولر آبی در اختیار رزمندگان در جزیره قشم قرار گرفته است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.