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رزمندگان و بسیجیان شهرستان آباده به جزیره قشم اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئول اعزام رزمندگان به جنوب کشور گفت: یازدهمین مرحله اعزام رزمندگان و بسیجیان شهرستان آباده به جزیره قشم با یک دستگاه اتوبوس انجام شد.
سرهنگ امینی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون بسیجیان علاوه بر آموزشهای نظامی با تخصصهای مختلف به طور داوطلبانه به جزیره قشم اعزام میشوند.
وی بیان کرد: تاکنون ۲ محموله از کمکهای مردمی شامل آب معدنی، نان خشک، موتور برق، کولر آبی در اختیار رزمندگان در جزیره قشم قرار گرفته است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.