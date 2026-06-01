افتتاح پروژههای آبرسانی در ۲۵ روستای اراک؛
بهرهمندی بیش از ۱۳ هزار نفر از آب شرب پایدار
پروژههای آبرسانی روستایی شهرستان اراک با اعتباری بیش از ۸۰۶ میلیارد ریال و با هدف تأمین پایدار آب شرب، ارتقای کیفیت خدماترسانی و رفع مشکلات تأمین آب در مناطق روستایی به بهرهبرداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی روستایی شهرستان اراک با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار اراک و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
در قالب این طرحها، ۹ حلقه چاه آب جدید حفر و تجهیز، ۱۳ کیلومتر خط انتقال آب و یک کیلومتر خط انتقال برق اجرا شده و همچنین دو مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب احداث و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
استاندار مرکزی در این آیین با قدردانی از مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان، تأمین آب شرب پایدار را از مهمترین نیازهای مردم دانست و گفت: با اجرای این پروژهها بخش مهمی از مشکلات آبرسانی روستاهای استان برطرف شده است.
مهدی زندیهوکیلی افزود: کمبود منابع تأمین آب، محدودیت ظرفیت مخازن و خطوط انتقال از جمله چالشهای موجود در برخی مناطق روستایی است، اما اقدامات انجام شده میتواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و بهبود شرایط زندگی روستاییان داشته باشد.
وی با اشاره به خشکسالیهای سالهای اخیر اظهار کرد: استان مرکزی یکی از سختترین سالهای آبی چند دهه اخیر را پشت سر گذاشته است، اما با تلاش دستگاههای متولی و مدیریت مستمر منابع آب، کمترین میزان قطعی آب در استان ثبت شد.
استاندار مرکزی همچنین از ادامه اجرای طرحهای آبرسانی در استان خبر داد و گفت: پروژههای افتتاح شده بخشی از برنامه گسترده آبرسانی روستایی استان است و با تکمیل مجتمع آبرسانی امیرکبیر، بخش عمده تنش آبی شهرستان اراک برطرف خواهد شد.
زندیهوکیلی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه نیروگاههای خورشیدی، تأمین برق بخش کشاورزی و اجرای پروژه انتقال آب به ساوه را از دیگر اولویتهای عمرانی استان عنوان کرد و بر تداوم خدمترسانی به مردم تاکید کرد.