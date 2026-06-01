مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۲۰ تن آرد نول به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در آذرشهر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: این میزان آرد کشف شده، بر اساس گزارش واصله به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان و در اجرای برنامه‌های نظارتی و مقابله با عرضه و جابجایی غیرمجاز کالا‌های اساسی از سوی گشت مشترک تعزیرات و با حضور ماموران بسیج اصناف و پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره غله آذرشهر و در جریان بازرسی از محل کشف شد.

وی اظهار کرد: پس از بررسی‌های اولیه و احراز تخلف، صورت جلسه کشف و ضبط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تنظیم و مستندات لازم جمع‌آوری و برای واحد متخلف تشکیل پرونده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: به منظور تعیین مشخصات فنی، کیفیت و انطباق محموله با ضوابط و مقررات مربوطه، دستور انجام آزمایش‌های لازم از سوی مقام قضائی صادر شد.

حضرتی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و اقتصادی مراتب را برای رسیدگی و برخورد قاطع از طریق سامانه الکترونیکی ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

در سال گذشته قاچاقچیان کالا و ارز در این استان به پرداخت بیش از ۱۶ هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.