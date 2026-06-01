عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برنامه هفتم پیشرفت در صورت اجرای صحیح و هماهنگ، می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای مهار تورم، کنترل نرخ ارز و حرکت اقتصاد کشور به سمت ثبات و رشد پایدار عمل کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روح اله ایزدخواه با اشاره به اینکه برنامه هفتم راهکاری برای مهار تورم و نرخ ارز است گفت: قانون مذکور به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، مجموعه‌ای از اهداف، سیاست‌ها و راهکار‌های اقتصادی را برای حل چالش‌های ساختاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی کرده است، لذا مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی به عنوان دو اولویت اصلی اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح ساختار‌های مالی و کاهش عوامل تورم‌زا طراحی شده است، بنابراین اجرای دقیق و منسجم این برنامه می‌تواند به کاهش فشار‌های تورمی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در برنامه هفتم تقویت تولید، توسعه صادرات، افزایش ارزآوری، اصلاح نظام بانکی و ارتقای انضباط مالی و مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاستی را برای کاهش نوسانات و افزایش ثبات در بازار ارز پیش‌بینی کرده است.

وی اظهار کرد: موفقیت برنامه‌های ضدتورمی و سیاست‌های ارزی، صرفاً به تدوین قوانین محدود نمی‌شود و اجرای دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها از عوامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف برنامه به شمار می‌رود.

ایزدخواه تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در صورت اجرای دقیق و هماهنگ، می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای مهار تورم، کنترل نرخ ارز و حرکت اقتصاد کشور به سمت ثبات و رشد پایدار عمل کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور خواهد بود.