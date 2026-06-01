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در مراسمی در بیت الزهرای کرمان از خانوادهی ۵۸ شهید استان در دفاع مقدس سوم به نمایندگی از دفتر آیتا... سیستانی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ درآیین گرامیداشت و تکریم خانواده معظم شهدای جنگ رمضان آیتالله سیدعلی بوشهری، نماینده دفتر آیتالله العظمی سیستانی گفت: سفر هیات اعزامی دفتر آیتالله العظمی سیستانی برای عرض تسلیت به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم از میناب آغاز و با حضور در ۲۰ استان، سلام این مرجع عالیقدر شیعه و نماینده تامالاختیار ایشان را خدمت خانواده شهدا رساندهایم.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان هم این مراسم با تبیین روایات دینی درباره خانواده شهدا گفت: در روایات آمده است که خداوند سرپرستی خانواده شهید را خود به عهده میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با ذکر خاطرهای از سپهید شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم، از صمیم قلب و عمق جان به خانواده شهدا احترام میگذاشت.
استاندار کرمان هم با تکریم و احترام به خانواده معظم شهدا گفت: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعهای از جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدرسه میناب تا ناوچه دنا و ... به نمایش گذاشته شد.
محمدعلی طالبی،حضور خانواده شهدای جنگ رمضان در عرصه میدان را تحسینبرانگیز و زیباترین صحنه توصیف کرد و گفت: خانواده شهدا پرچم عزت و سرافراز میهن را در دست گرفتند و در حمایت از نیروهای پاسدار و عزت ایران ایستادند.
احمد گروئی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز حضور هیئت اعزامی دفتر آیتالله العظمی سیستانی را در تجلیل از شهدای جنگ رمضان، اتحاد بینشیعیان اسلام دانست.
در این مراسم با تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان، تربت امام حسین (علیهالسلام) و پرچم متبرک حرم اباعبدالله الحسین علیهالسلام به استاندار کرمان اهدا شد.