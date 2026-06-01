به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اختتامیه برنامه قهرمان ایران با حضور دکتر پزشکیان رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان برگزار و با آرای مردمی علی اکبر غریب شاهی از استان فارس به عنوان آقای پارالمپیک ایران انتخاب شد.

نفرات برگزیده جوایز خود را از دست رئیس‌جمهور پزشکیان، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک دریافت کردند.

علی اکبر غریب شاهی در رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر که خرداد امسال برگزار شد، نشان طلا را از آن خود کرد.

این ورزشکار مهر ماه پارسال هم در رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرم رکورد جهان را شکست و به نشان طلا رسید.